Le notizie di calciomercato monopolizzano la prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 8 agosto, che tra i vari titoli presenta quello immancabile su Lukaku: "Juve, Lukaku è più vicino".

In chiave Inter, il focus è sull'incontro in sede andato in scena ieri tra la dirigenza e Tullio Tinti: "Inter-Inzaghi fino al 2025. Arriva Audero", si legge a proposito dei due assistiti del noto procuratore.