Il Corriere dello Sport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: "Interchester. Nerazzurri inarrestabili: già in Champions e in forma per il City. Lukaku e Lautaro avvertono Guardiola: battuto anche Gasp 3-2. Inzaghi secondo: segnano Big Rom, Barella e il Toro. Diciotto punti in sette partite. E il 10 giugno la sfida con Pep", si legge.