Il Corriere dello Sport apre così l'edizione del quotidiano in edicola domani: "Inter di forza. Dominato l'Atletico, Arna piega il Cholo. Inzaghi vince, ma l'1-0 non descrive la superiorità dei nerazzurri. Altra grande prova dei nerazzurri: la squadra di Simeone non fa nemmeno un tiro in porta. Thuram si ferma: problema muscolare. Ritorno il 13 marzo", si legge.