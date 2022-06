Il Corriere dello Sport in edicola sabato 18 giugno apre così: "Countdown Lukaku. Romelu, atteso l'annuncio: tutto predisposto per lo sbarco a Milano. Trattativa a oltranza con il Chelsea: la chiusura è imminente. Forse oggi la video-call con gli inglesi: Zhang è pronto a salire a 12 milioni per il prestito. Già allertata la clinica per le visite. Affare Dybala in stand-by.", scrive il quotidiano con sede centrale a Roma.