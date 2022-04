Spazio al mercato dell'Inter in entrata e in uscita sulla prima pagina dell'edizione di oggi del Corriere dello Sport, mercoledì 13 aprile 2022. "Cholo su Lautaro, l'Inter a Madrid. L'Atletico studia l'offerta: Zhang chiede 70-80 milioni. Ausilio vola in Spagna, in agenda anche un incontro con i dirigenti Real: l'obiettivo è intavolare un discorso sul futuro di Jovic e Ceballos".