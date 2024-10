Nessuno spazio per le insufficienze tra le file della squadra di Simone Inzaghi, ieri vittoriosa per 4-0 contro la Stella Rossa nell'esordio europeo casalingo. Match che non registra voti negativi neppure sul taccuino di Tuttosport che distribuisce un cospicuo numero di 6: da De Vrij, capitano per una notte, che tiene bene l'attacco slavo ma si fa ammonire, a Carlos Augusto che fallisce la chance di un momentaneo 3-0, passando per Calhanoglu e sostituto, ovvero Asllani, Zielinski, Frattesi, Bastoni e Dumfries, autore di un gol annullato per offside.

Mezzo punto in più per Sommer, Pavard e Arnautovic, premiati il primo per la prontezza su Silas a fine primo tempo, il secondo per attenzione in difesa con Ndiaye da fronteggiare e l'intraprendenza anche in fase offensiva, e il terzo per un esordio in Champions con una prestazione che "confortante" come la definisce il quotidiano torinese che spiega: "Oltre al gol, lavora bene in copertura, come su Silas al 51esimo". Sette pieno per i trascinatori Lautaro e Inzaghi: l'allenatore nerazzurro ha coraggio, ruota tanto e la sua Inter va alla grande. Il capitano è "come lo champagne. Lo stappi e non si ferma più, segna ancora e lascia il rigore che si è procurato a Taremi. E proprio l'iraniano è il nerazzurro dal voto più alto: 8 per encomiabile tenacia. "Il lavoro che fa là davanti è incredibile e finalmente si sblocca su rigore".