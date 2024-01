Le pagelle di Tuttosport premiano solo in parte la prova dell'Inter in Supercoppa. Bene la difesa, 6,5 a Sommer che vola a dire no a Kvara, 7 a Pavard che realizza l'assist vincente e 6,5 a De Vrij ("Grande personalità") fino al 6 per Acerbi e il subentrato Carlos Augusto.

A centrocampo sufficiente Darmian, 5,5 per l'ammonito Barella che fa un passo indietro rispetto alle ultime prove e 6 per Frattesi. Voto 6,5 per Calhanoglu che riesce a gestirsi nonostante il giallo e a Mkhitaryan. Infine il 6 a Dimarco che sballa qualche cross.

In attacco insufficiente Thuram (5,5) e un 7,5 che premia Martinez, ma anche due 6,5 per Arnautovic e Sanchez. Voto 7 a Inzaghi, 5 all'arbitro Rapuano.

Nel Napoli 7 a Gollini, Rrahmani e Lobotka. L'ex Juan Jesus chiude con un 6,5 come Mazzarri. Voto 4,5 a Simeone per il doppio giallo.