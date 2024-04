Pagelle con poche bocciature su Tuttosport il giorno dopo Inter-Empoli. Sufficiente Audero, così come Pavard, "impeccabile in difesa". Voto 6 anche per Acerbi che gioca "come se nulla fosse successo". Bel 7 per Bastoni, un assist e "una discesa che neanche il miglior Franco Baresi".

A centrocampo bene il subentrante Dumfries, 6,5 come Darmian. Meglio ancora Barella, 7, "mette la firma sulle azioni di entrambi i gol". Sufficienti Calhanoglu e Asllani, bravo Mkhitaryan che merita un 6,5 per un'altra "prestazione che dimostra perché lui non conosca la parola turnover". Il gol di inizio gara vale il 7 in pagella a Dimarco.

In avanti 5,5 a Thuram che non riesce a sprigionare i cavalli, sufficiente Martinez per come libera Bastoni sull'azione del palo (ma non è così efficace sotto porta), mentre Sanchez merita un 6,5 grazie al gol. Voto 6,5 anche a Inzaghi, 100 vittorie in 150 presenze con l'Inter.