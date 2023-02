Pagelle con tanti buoni voti e qualche bocciatura per l'Inter su Tuttosport il giorno dopo la sfida con il Porto. Tra i migliori Onana, voto 7,5: "Bravo e fortunato sul tiro di Grujic, solo bravo a inizio ripresa su Taremi e miracoloso sulla doppia conclusione sempre dell’iraniano e di Zaidu".

Voto 7 a Skriniar, "una roccia", bene anche Acerbi (6,5) e sufficiente Bastoni (6) perché "quando il Porto cambia marcia, va in apnea". In mediana stesso voto a Darmian, "bravo nelle due fasi, mezzo punto in più per Barella che "lievita nella ripresa". Arriva a 7 Calhanoglu, "impegna Diogo Costa e governa l’Inter con il piglio del direttore d’orchestra". Insufficiente (5,5) Mkhitaryan, "non trova mai la giocata. "Reattivo e lucidissimo" il suo sostituto, Brozovic, voto 6,5, come Dimarco che dà qualità alla manovra. Solo un 6 per Gosens.