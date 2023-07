Il futuro di Dusan Vlahovic rimane in bilico tra la concreta possibilità di restare alla Juventus e l'ipotesi di salutarla in questa sessione di mercato. Come riporta La Stampa, Cristiano Giuntoli valuterà le offerte pervenute e stabilirà il definitivo incastro offensivo. In cima ai possibili sostituti rimane Romelu Lukaku ma il suo destino, tra rilanci arabi e nuove riflessioni, sarà deciso, al di là delle intese di massima, soltanto quando sarà chiaro quello del serbo. L’ex nerazzurro, da parte sua, continua a lanciare messaggi via social: "Il rispetto non si aspetta ma si dà", l’ultimo affidato a Instagram.