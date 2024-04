Secondo La Repubblica, Steven Zhang farà qualche regalo extra ai ragazzi della seconda stella. Diede un milione e mezzo ai giocatori dopo la Supercoppa Italiana, che al club ne portò otto. Ad inizio stagione ne erano stati concordati un paio in caso di passaggio agli ottavi di Champions League e per lo scudetto ci sono i bonus previsti dai contratti. Tutti insieme dovrebbero aggirarsi sui tre milioni.

La società ne incasserà molti di più, per questa seconda stella. circa 100, secondo le stime inserite nella nota relativa al primo semestre di Media and Communication. Undici milioni arrivano da Paramount+, Nike ne garantisce 21,25 più i premi di risultati, altri 18 arrivano da U-Power come gettone scudetto. A questi vanno aggiunti i ricavi minimi della partecipazione alla prossima Champions, almeno 50. Così, per il 2024/25, l'obiettivo è arrivare al pareggio di bilancio anche grande al Mondiale per club. E il valore del marchio dovrebbe salire di circa 50 milioni arrivando a 550.