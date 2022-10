Il Barcellona non presenterà esposti alla Uefa sulla direzione di gara di Vincic nella partita contro l'Inter. "Ieri sera, passata la rabbia del momento per il fallo di mano non fischiato a Dumfries, il ragionamento al quartier generale blaugrana era: meglio un buon arbitraggio nella gara di ritorno che una guerra con l’istituzione europea del calcio, già irritata per l’adesione del club di Busquets al progetto Superlega", scrive La Repubblica.