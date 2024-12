Edoardo Bove è ancora ricoverato a Careggi, dove i medici hanno fatto una serie di esami, come riporta La Repubblica, attraverso la quale si sta cercando di capire l'origine della fibrillazione che lo ha colpito fino ad arrivare all'arresto cardiaco di domenica.

Due le possibilità: un danno al miocardio successivo a una miocardite o una cardiomiopatia. Alcuni risultati arriveranno più avanti, inoltre si stanno valutando alcuni esami fatti in passato. Il tutto servirà per approfondire il tema dell'idoneità sportiva concessa in passato a Bove. Se verrà messo un defibrillatore, come accaduto per Eriksen, Bove non potrà più giocare in Italia.