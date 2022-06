La pole position dell'Inter nella corsa di mercato per Nikola Milenkovic potrebbe essere messa in discussione dal Napoli che, martedì sera, ha manifestato agli uomini di mercato della Fiorentina il forte interessamento per il difensore serbo. La cifra per sancire l'addio tra il nativo di Belgrado e i gigliati, ormai è noto, è di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Lo riferisce La Nazione.