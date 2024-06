Josep Martinez è uno dei nomi cerchiati in rosso sul taccuino degli uomini di mercato dell'Inter. Come riporta oggi Il Secolo XIX, per il portiere spagnolo del Genoa sono già stati tanti i sondaggi del club nerazzurro: la valutazione del classe è di 20 milioni di euro, ma non è da escludere che nelle prossime settimane si possa provare a mettere in piedi una vera e propria trattativa. Sul giocatore c'è anche l'interesse di alcuni club esteri.

In caso di addio il Genoa avrebbe già individuato l'erede di Martinez in Leo Román, nell'ultima stagione in prestito al Real Oviedo.