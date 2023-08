Lukaku, sempre lui. Secondo Il Giornale, il belga blocca il trasferimento alla Roma per una questione di... soldi. "La trattativa con la Roma, iniziata con due incontri tra le parti, venerdì sera dopo la gara dei Blues con il Luton, e ieri pomeriggio, non ha ancora raggiunto la quadra e andrà avanti a lungo - si legge -. Il Chelsea insiste su un prestito oneroso da 8 milioni di euro più bonus (le condizioni con cui nella passata stagione era stato concluso l’accordo con l’Inter), mentre la Roma non vuole superare i 5. Ma se sulla cifra si può trovare un accordo a metà strada, resta il problema dell’ingaggio dell’attaccante belga. Big Rom è a libro paga per 10,8 milioni di euro netti nel 2023-24 e il club di Boehly non avrebbe intenzione di pagarne nemmeno un centesimo nonostante la richiesta del club giallorosso. E il belga, a sua volta, pur avendo dato un ok di massima al trasferimento non vorrebbe abbassarsi lo stipendio, come fece per i nerazzurri. La Roma può arrivare al massimo a 7 milioni e ha bisogno di un assist da parte del giocatore e del suo agente, che ieri ha sentito telefonicamente sulla questione i dirigenti dei due club".

Intanto, sempre il quotidiano rivela un aneddoto: "E siccome siamo pieni di dietrologie che però fanno notizia, qualcuno ha sentito il bisogno di far presente che nell’ultima visita della Roma a San Siro contro l’Inter, gioca Dzeko, il belga è ancora imballato, ha notato José Mourinho e Romelu Lukaku appartati che parlano a lungo nei corridoi dello stadio, senza essere disturbati, con un commiato finale di baci e abbracci. Era il 1 ottobre 2022, questo sì che eventualmente sarebbe incredibile".