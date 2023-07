Senza Lukaku, le responsabilità per Marcus Thuram si moltiplicano. "Sto trovando l’aggiustamento con i compagni - ha detto il francese -. Questi sono giorni da sfruttare. Sono pronto per giocare con l’Al-Nassr. E sono felicissimo di lavorare con questo gruppo di persone che mi ha accolto benissimo".

All'Inter servono soprattutto gol e Inzaghi li chiederà al suo nuovo numero 9. "Marcus vuole giocare da prima punta, vicino a Lautaro. Anche se la carriera gli ha spesso accostato altre posizioni, meno centrali - spiega la Gazzetta dello Sport -. I temi aperti sono due, le partite con Al-Nassr (domani) e Psg (1 agosto) daranno importanti risposte. La prima: quanto velocemente Thuram si adatterà al 3-5-2 di Inzaghi? Secondo tema: le caratteristiche, la capacità di interagire con Lautaro. Più prima o seconda punta?".

La motivazione di Thuram è altissima e vuole dissipare immediatamente qualsiasi dubbio. Poi è chiaro che all'Inter manchi ancora una punta. "Thuram indicherà la strada: arriverà un centravanti, come nelle idee doveva essere Lukaku? Oppure un altro di calciatore, più in grado di giostrare da seconda punta? In questo caso, il prescelto è Balogun dell’Arsenal, per il quale però l’Inter non ha intenzione di mettere sul piatto tutta la cifra – 40 milioni di euro – che aveva progettato di investire per Romelu. E se Morata è un’opzione sempre più sfumata, attenzione alla pista di casa nostra. L’unico calciatore della Serie A – dai parametri tecnici ed economici corretti - sul taccuino dell’Inter è quello di Beto dell’Udinese. Fa la prima punta, è certamente più bravo ad attaccare la profondità che a muoversi dentro l’area di rigore, ma ad Appiano Gentile convince parecchio", spiega la rosea.