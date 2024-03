Anche in campionato la ThuLa non era in sé. Così scrive oggi La Gazzetta dello Sport in relazione alla prova di ieri Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Le occasioni sono state meno del solito, ma entrambi avrebbero potuto graffiare di più e in altri momenti della stagione lo avrebbero certamente fatto.

Una gara non troppo diversa da quella vista di recente col Genoa, che ha certificato un calo fisiologico ma beffardo perché arrivato in un momento determinante. Tanti errori, di tocco e anche davanti a Meret. Per entrambi. Ad oggi Lautaro non segna dal 28 febbraio contro l'Atalanta, tre partite di fila (col Bologna non c'era) mentre Thuram dal 16 febbraio contro la Salernitana.

Una metafora dell'intera squadra, poco precisa rispetto al solito, proprio come i sue due titolari in avanti: una volta mancato il 2-0, causa anche una disattenzione, è invece arrivato l'1-1.