E' corsa a due per Marcus Thuram, uno dei parametri zero più ambiti del mercato estivo: secondo la Gazzetta dello Sport, è il Milan che ora insidia il PSG, che ovviamente ha messo sul tavolo l'offerta più allettante per il free agent francese. L'Inter ci ha provato a lungo, ma poi ha interrotto le comunicazioni con il figlio d'arte, rivolgendo le sue attenzioni su Gianluca Scamacca, piano B proprio dei cugini rossoneri non dovesse andare in porto la trattativa con l'ex Gladbach, ma obiettivo anche della Roma.

"Una partita con tante variabili perché conteranno la volontà del West Ham e quella di Scamacca, che potrebbe trovarsi nella condizione di dover scegliere tra un trasferimento a titolo definitivo o in prestito, soluzione in partenza non ideale", si legge.