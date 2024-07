Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, Josep Martinez sta impressionando parecchio ad Appiano Gentile in questi primi giorni di ritiro. Lo spagnolo sta stupendo per personalità e carattere, confermando le già ben note doti tra i pali, sia come portiere puro che con i piedi.

In particolare - come si legge - Martinez sta raccogliendo grandi consensi, anche se Inzaghi ha già chiarito le gerarchie che vedono Sommer partire titolare.