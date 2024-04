Grande attesa in casa Inter per il derby di domani che può valere lo scudetto, il 20esimo della storia nerazzurra. Il basso profilo del club, legittimo, cozza con la smania di tutto l'ambiente che attende domani come fosse il giorno di Natale per un bambino.

Oggi invasione dei tifosi alla Pinetina per le 16 in modo da mostrare tutto il calore di un popolo alla squadra alla vigilia del grande giorno. In centinaia - preannuncia la Gazzetta dello Sport - saranno fuori dai cancelli con bandiere, megafoni e striscioni: tutto concesso dalla pubblica autorità che osserverà da vicino. Staff, dirigenti e calciatori, invece, applaudiranno all'altezza dei cancelli.