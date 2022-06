Negli ultimi anni, la corsa ai difensori centrali sembra essere sempre più in tendenza. Emblematico in tal senso sono le cifre spesso astronomiche spese dai club per accaparrarsi stelline del ruolo. Emblematici in tal senso sono i quasi 90 milioni spesi dal Manchester United per Harry Maguire, gli 85 mln pagati dalla Juve all'Ajax per De Ligt, i 55 milioni per Stones investiti dal City e via discorrendo. Perché? Perché "negli ultimi anni i difensori centrali sono diventati merce rara" asserisce sicura la Gazzetta dello Sport che nell'edizione odierna mette ai raggi X il fenomeno. "In primis difensori centrali validi non se ne trovano più. Capaci di difendere a uomo e a zona, e poi anche di impostare; di contrastare quando serve e di anticipare i movimenti dell’attaccante, di 'leggere' prima di tutti l’evoluzione del gioco. Oggi gli si chiede anche di impostare alto, lasciando spesso decine di metri da coprire in caso di ritirata".