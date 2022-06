Dopo Ranocchia e Cragno, il Monza ha preso anche Carboni e ora punta Candreva e, soprattutto Stefano Sensi. "Il giocatore dell’Inter lunedì è stato a colloquio da Galliani. I due si sono confrontati, si sono parlati e hanno ascoltato i rispettivi punti di vista - racconta la Gazzetta dello Sport -. L’a.d. dei brianzoli ha già in mano l’accordo con l’Inter per un prestito secco. Attende solo la risposta del giocatore al quale sono stati dati due giorni per pensarci. Le 48 ore – secondo più, secondo meno – scadono oggi pomeriggio. C’è fiducia? In casa Monza è una parola che non amano, preferiscono la concretezza di un sì o di un no. Però il moderato ottimismo sì".