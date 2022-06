Domani Stefano Sensi sosterrà le visite mediche per il Monza dopo aver comunicato ieri a Galliani l’ok definitivo. Il centrocampista arriverà da Stroppa in prestito secco dall’Inter dopo gli ultimi sei mesi disputati con la Sampdoria. "Sarà Sensi il regista del Monza di Giovanni Stroppa e l’operazione avrà un doppio valore - spiega la Gazzetta dello Sport -. Dare ai brianzoli tecnica ed esperienza in mezzo al campo; dare a lui la possibilità di potersi esprimere con continuità in Serie A".