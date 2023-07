Con un bomber dal mercato, Inter favorita per lo scudetto. Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport che fa le carte al prossimo campionato di Serie A. "Come l’Inter nessuno oggi, se non fosse per l’attaccante mancante - si legge -. Non c’è un’altra squadra italiana che trasmetta la stessa impressione di forza e di continuità. Abbondanza sulle fasce e a centrocampo, nonostante il distacco da Brozovic. Solidità in difesa, aspettando Sommer, il portiere esperto che ancora non c’è. L’Inter è matura per lo scudetto, sulla spinta della finale di Champions, una botta di autostima".

E i nuovi sembrano già calati nella parte. "Frattesi si è subito mostrato per quello che è, un incursore attaccante aggiunto. Cuadrado sembrava una macchina spara-cross. Neppure Thuram è dispiaciuto, per le progressioni con tecnica incorporata, però il francese dovrà attaccare la porta con maggiore cattiveria". Manca la punta: palla a Marotta e Ausilio.