"Lo scambio Vlahovic-Lukaku resta sul tavolo, ma non è ancora pronto per essere impacchettato. L’apertura del Chelsea al bomber serbo ha riattivato i contatti con la Juventus, che sono proseguiti anche ieri sull’asse Italia-Inghilterra. Il prezzo, però, non è ancora quello giusto. Almeno per il d.t. Cristiano Giuntoli e per il d.s. Giovanni Manna, disposti ad andare fino in fondo nel baratto a patto di incassare dai Blues anche un assegno da 40 milioni.

Ed è proprio sul conguaglio che si continua a giocare la partita tra Juventus e Chelsea. I bianconeri sono pronti sacrificare Vlahovic e a regalare Lukaku ad Allegri, principale sponsor di Big Rom, soprattutto per il bene del bilancio. Tradotto: si può rinunciare a un attaccante di 23 anni per uno di 30, oltretutto separato in casa a Stamford Bridge, unicamente per un beneficio economico", spiega la Gazzetta dello Sport. L’accordo non c’è ancora, però un compromesso resta più che possibile. "Magari intorno ai 35 milioni di conguaglio: Lukaku e 35 milioni (in tutto 70 milioni) più bonus per Vlahovic".