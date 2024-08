Ancora da definire il futuro di Martin Satriano. Come conferma la Gazzetta dello Sport, l'attaccante uruguaiano ha chiesto altro tempo per decidere la nuova destinazione dopo aver memorizzato la volontà dell'Inter di cederlo a titolo definitivo.

L'accordo con il Brest è già stato trovato sulla base di 6 milioni più bonus, ma l'uruguaiano non ha dato l'ok nemmeno dopo il vertice di ieri in sede con il suo entourage e la dirigenza nerazzurra. Niente fumata bianca: evidentemente, Satriano non è convinto di tornare al Brest e sembra preferire altre destinazioni.