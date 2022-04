"Per risalire a una partita in cui i nerazzurri hanno giocato in casa con capienza al 100% bisogna tornare al 12 febbraio 2020, quando il covid era ancora una minaccia indefinita: nella semifinale di Coppa Italia il Napoli vinse 1-0, ma allo stadio c’erano comunque quasi 60mila persone - ricorda la Gazzetta dello Sport -. Ancora più entusiasmo, se possibile, per il derby di ritorno di Coppa Italia, in programma martedì 19: per quella sfida al Milan sono andati a ruba già a 65mila tagliandi e il sold out appare scontato".