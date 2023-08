Manca soltanto un passaggio per vedere Lazar Samardzic in maglia nerazzurra. Inter e Udinese hanno infatti trovato l'accordo totale da giorni e c'è anche quello tra il club milanese e il serbo (che ha dato l'ok per un ingaggio inferiore al milione e mezzo). Si attende, come riporta la Gazzetta dello Sport, che Fabbian definisca il contratto con i friulani.