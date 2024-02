C'è un dato che oggi la Gazzetta dello Sport porta alla luce. In Roma-Inter, gara in programma sabato prossimo alle ore 18, saranno ben cinque i reduci dalla finale Mondiale in Qatar.

Paredes, Dybala, Lautaro, Pavard e Thuram: tutti loro erano in campo in Argentina-Franca, match poi vinto dall'Albiceleste di Messi ai calci di rigore. Di questi, solo Pavard restò in panchina per tutta la partita.