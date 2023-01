"Tutti a mangiarsi con gli occhi gli altri due attaccanti, il gigante tornato finalmente integro e il campione del mondo ancora in stato di euforia, e il rischio era dimenticarsi del terzo cavaliere: il più in forma in questa ripartenza, l’uomo che con una testata ha dato un senso al resto del campionato. Edin Dzeko ha segnato un gol dal peso specifico incalcolabile per lanciare la rincorsa dell’Inter, ma gli sms di ringraziamento arriveranno da amici sparsi in diverse città: da Milano a Torino, perfino dalla sua vecchia amata Roma".