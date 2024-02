Torna la Champions e la Gazzetta dello Sport prova ad anticipare i temi degli ottavi di finale. Ma non solo: occhio già a quella che potrà essere l'evoluzione del torneo. L'Inter non può più essere considerata una qualsiasi outisider e - secondo la rosea - sulla carta oggi solo City e Real sono superiori ai nerazzurri. Per il resto, il Bayern è discontinuo, il PSG inaffidabile e il Barça nel caos. I dettagli, come sempre, faranno la differenza.

L’Inter è la squadra cresciuta di più con l’Arsenal, ha la consapevolezza di essere più forte, resistere al City ha fatto scattare la molla. Inzaghi fa crescere i giocatori e Guardiola ne sa qualcosa: contro Simeone sarà lotta dura, ma i nerazzurri oggi sono dominanti e offensivi. Piena espressione del calcio moderno.