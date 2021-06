Andrea Ranocchia nella Liga spagnola? Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il centrale umbro è in attesa del verdetto sul suo futuro da parte di Simone Inzaghi: il 33enne potrebbe restare ancora come vice De Vrij, ma potrebbe anche lasciare l'Inter a parametro zero. L'Espanyol, tornato nella massima serie dopo un anno di purgatorio, è pronto a portarlo in Spagna. L'agente Tullio Tinti nelle ultime ore è stato nella penisola iberica ed è nata questa opportunità, con il club catalano che vorrebbe prendere sia Ranocchia che Federico Bonazzoli, ex nerazzurro.

VIDEO - IN ATTESA DEI TOP SI LAVORA SUGLI ALTRI: RUSH FINALE PER CEDERE UNO DEGLI ESUBERI