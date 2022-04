"Un inciampo beffardo: Ionut giocava la prima interista in A perché l’intoccabile Handanovic per una volta aveva alzato bandiera bianca - sottolinea la rosea -. Il capitano non sarà quello di un tempo, ma ha sempre garantito affidabilità. Adesso qualche giudizio forse sarà rivisto. «Ha fatto un errore come potrei farlo io o un altro, succede. Ha grandissima fiducia da parte mia e della squadra, deve stare tranquillo, ha un futuro roseo», ha commentato Inzaghi. Mentre da Skriniar a Dimarco, in tanti (ma non Handanovic e altri) hanno accompagnato Ionut a fine partita mentre si copriva con la maglia il volto pieno di lacrime. Dumfries si è pure messo in mezzo per evitare che la telecamera indugiasse. Tutta l’Inter, in fondo, non vuole piangere assieme a Radu: il destino può ricambiare ancora una volta".