Parte la caccia agli abbonamenti in vista della prossima stagione. Ieri, infatti, è scattata ufficialmente la campagna dell'Inter per la stagione 2024/25. Come spiega la Gazzetta dello Sport, in questa prima fase che termina il 3 giugno a mezzanotte, gli abbonati potranno confermare il proprio posto. Poi ci sarà una seconda finestra per chi di loro vorrà invece cambiare posto.

Viene sottolineato l'aumento non banale dei costi: si va dal +12% per la Curva al +23% delle poltroncine arancio. La novità riguarda la formula Plus: questa consentirà di effettuare il cambio utilizzatore su tutte le partite incluse nell'abbonamento, che garantisce l'accesso ad una vendita anticipata per l'acquisto di biglietti extra per i big match al miglior prezzo disponibile, oltre a uno sconto del 20% sul merchandising online. Soprattutto, gli abbonati plus potranno rivendere il proprio posto per la singola partita, ricevendo il 60% dell'importo a cui è stato acquistato sotto forma di credito da spendere per l'acquisto di biglietti e/o abbonamenti.