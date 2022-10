Profumo di casa Onana, nuova chance Sarà la definitiva? - La società chiede chiarezza, a partire dal dualismo tra i pali. Ma Inzaghi va avanti per la sua strada: per il momento, non c’è bisogno di una decisione definitiva. André è cresciuto nella cantera del Barcellona, ha ancora casa in Catalogna e parla catalano. Tra Bayern e Plzen ha subito due reti ma fatto anche 11 parate. Ora c’è la prova del nove, e che nove: ipnotizzare Lewandowski potrebbe essere il passo decisivo per mettere fine all’era Handanovic.

Solidità Skriniar, batti un colpo e riprenditi l’Inter - Della missione Lewandowski farà parte anche Skriniar, entrato in una spirale pericolosissima nell’ultimo mese. In campo è irriconoscibile, lontano parente del dominatore dell’area che ha entusiasmato il popolo nerazzurro nelle ultime cinque stagioni. Milan è in perenne difficoltà, forse ancora turbato dall’estate passata in copertina. Inzaghi vuole ritrovarlo, già da stasera.

Trascinatore Barella, basta tensione Torna a illuminare - Barella non è mai stato un tipo semplice: personalità infinita, come la sua voglia di vincere. Nico non ci sta a perdere neanche in partitella, dicono i compagni. Ed è per questo che in campo ora sembra un leone in gabbia, un predatore alla ricerca disperata di cibo. Oggi è impensabile una ripartenza senza la carica e la tecnica di Barella.