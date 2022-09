Due rimpianti nel mercato dell'Inter secondo la Gazzetta dello Sport: Dybala sedotto e beffa Bremer. "C’è stato un momento in cui l’Inter stava dominando il mercato della Serie A, nonostante una situazione finanziaria sempre complessa - ricorda la rosea -. Marotta e Ausilio quest’anno avevano optato per la strategia del “rinforzarsi subito”, andando velocemente a caccia dei pezzi da 90. Nella loro testa, Bremer (con inevitabile partenza di Skriniar a quel punto) e Dybala avrebbero portato la squadra su un altro livello sin da subito in confronto alle rivali per il campionato. L’idea, dunque, era comprare per poi vendere un big, lo slovacco appunto, alle giuste condizioni. Ma il diktat della società è stato perentorio: prima le cessioni, poi si investe. Così sia Bremer sia Dybala si sono sentiti liberi a luglio inoltrato di ascoltare altre proposte: impossibile aspettare fino ad agosto".