Tra le pagine della sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport si focalizza sulla figura di Sebastien Ledure, l'avvocato che aveva impostato il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter e che ora si sta rendendo protagonista di quello che potrebbe essere il più clamoroso voltafaccia della storia recente nerazzurra. "Nessuno sa dove sia ora, perché il telefono suona a vuoto. Dovrebbe curare gli interessi di Romelu Lukaku e quindi battersi in prima fila per convincere anche quest’anno il Chelsea a liberare – definitivamente – l’attaccante belga. E invece sta facendo il suo gioco, sfruttando le debolezze caratteriali di Big Rom. Anche per questo, ormai, nell’ambiente calcio in molti tendono a non fidarsi della sua parola, oltre che delle sue azioni. Evidentemente, però, nel caso Lukaku l’avvocato belga ha studiato bene le mosse da fare per riuscire ad assicurare per sé e il giocatore il ritorno economico migliore, per quello che potrebbe essere l’ultimo grande contratto della carriera di Romelu".

Quello di Ledure è un doppio gioco: Da tempo rassicura l’Inter, ma secondo la rosea sta anche lavorando per il suo tornaconto personale, andando a bussare a tutti i club potenzialmente interessati all'attaccante, facendo di conseguenza lievitare il prezzo dello stipendio e la sua commissione per il trasferimento, oltre al valore della percentuale che gli spetterà dal nuovo stipendio di Lukaku. Non è la prima volta che l'avvocato belga specializzato in diritto sportivo fa una mossa del genere.

"Ledure, che assiste tra gli altri anche Depay e Saelemaekers e in passato ha lavorato anche per De Bruyne, è stato l’uomo ombra nel contenzioso che ha permesso a De Vrij di ottenere 4,7 milioni di risarcimento dalla Seg (Sports Entertainment Group), l’agenzia che lo assisteva prima del passaggio a Raiola e che aveva curato il trasferimento del difensore all’Inter, a parametro zero dalla Lazio nel 2018", ricorda il giornale. Ledure ha lavorato anche nel processo che ha travolto il calcio belga nel 2018, con decine e decine di indagati per reati come la frode fiscale e il riciclaggio, legati a stipendi, commissioni e trasferimenti di giocatori.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!