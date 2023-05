Dopo essere sposati in gran segreto in Comune, a Milano, a inizio maggio, oggi Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo replicheranno con una cerimonia religiosa, che sarà ripetuta in seguito in Argentina. A Cernobbio, sul Lago di Como, il party a cui parteciperanno circa 200 invitati sarebbe a Villa d’Este, ma per il rischio pioggia ci si dovrebbe “riparare” nell’altrettanto lussuoso hotel Mandarin. Non ci saranno i dirigenti e neanche tutti i compagni, scrive la Gazzetta dello Sport: qualcuno ha pure declinato sfruttando i due giorni liberi concessi da Simone, non sarà il caso di Samir Handanovic e Romelu Lukaku che festeggeranno il Toro. Non c sarà, invece, Lionel Messi, uno degli ospiti annunciati che invece è rimasto a Barcellona in vacanza.

"È un matrimonio curiosamente ben incastrato tra due finali, quella di Coppa Italia che era assai prevedibile e quella di Champions del tutto inattesa: anche su questa base è stata scelta sul calendario la data, che non ha poi fatto così felice il club. All’Inter, oggi piuttosto che brindare al Toro, avrebbero preferito giocare contro l’Atalanta: farlo 48 ore dopo la Viola poteva essere un rischio, ma il risultato ha evitato ogni rimpianto", si legge sulla rosea.