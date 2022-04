"Questo piede può essere ferro o può essere piuma. E sì, perché Lautaro Martinez probabilmente neppure sa chi è Mario Brega, non conoscerà certo la filmografia di Carlo Verdone così in profondità. Ma il suo destro è stato proprio come la mano di Brega in “Bianco Rosso e Verdone”: ferro, una botta al volo per scardinare una porta del Milan che non prendeva gol da sette partite; e piuma, certo, con quel tocco sotto a sistemare una reazione rossonera che si faceva pressante". Lo scrive la Gazzetta dello Sport all'indomani della doppietta dell'argentino che ha steso i rivali cittadini, aprendo il derby poi chiuso da Gosens nel finale. Un 3-0 netto che manda i nerazzurri in finale di Coppa Italia e garantisce ai campioni d'Italia un pieno di fiducia in vista del finale di stagione.