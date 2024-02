Onnipotenza nerazzurra in questo 2024: solo vittorie. In gol ancora Lautaro, che magari non sarà infallibile dal dischetto, ma che non tradisce mai e anche con l'Atalanta ha trovato il modo di segnare con un gran sinistro dal limite. Una rete pesantissima, che a fine primo tempo ha indirizzato irrimediabilmente la partita.

E ora - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - sono 102 i gol messi a segno dal Toro con la maglia dell'Inter in campionato. E resta sul tavolo il discorso rinnovo: quelli di Madrid saranno giorni caldi anche perché andrà in scena un vertice forse decisivo tra Marotta, Ausilio e Camano, l’agente del Toro bloccato in Argentina da problemi familiari, per allungare il rinnovo fino al 2028. L’attuale contratto scade soltanto nel 2026, ma con i top player bisogna muoversi per tempo. La volontà comune è quella di andare avanti insieme ma bisogna trovare la quadra sul meritato adeguamento dell’ingaggio. Si troverà un punto di incontro tra domanda (10 milioni) e offerta, complici anche alcuni bonus legati a risultati e quindi maggiori ricavi per il club.