La Curva Nord non sarà a Torino per Juventus-Inter, ma ha studiato comunque il modo per stare vicino ai nerazzurri a poche ore dal Derby d'Italia. Il tifo organizzato interista, che salterà l'appuntamento dello Stadium vista la polemica contro la modalità di vendita dei biglietti da parte del club bianconero, caricherà ed inciterà oggi la squadra fuori da Appiano prima della partenza: il pullman dovrebbe muoversi verso Torino intorno alle 17.45. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.