Sono tanti i gioielli dell'Under-21 in vetrina anche per quanto riguarda il mercato. Per quanto riguarda l'Inter, occhi in particolare su Lorenzo Pirola, promosso col Monza, e Sebastiano Esposito. "Merce più preziosa, quella del gol - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. E qui l’Under 21 - ma diremmo tutto il calcio italiano - qualche problema ce l’ha. A Seba però i colpi non mancano. Deve migliorare? Sicuramente. Ma è giovanissimo - classe 2002 - e forse proprio per questo suscita l’interesse dell’Empoli. Da quelle partite si è già fatto valere Pinamonti: è un bel giardino in cui essere coltivati".