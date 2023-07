"Oggi alle 16.30 si decolla: tutta la truppa nerazzurra viaggerà verso il Giappone per una tournée internazionale che in casa nerazzurra manca dall’era pre-Covid: l’ultima nell’estate del 2019, quando sbarcava Antonio Conte e quella volta Suning giocava in casa, in Cina". Lo ricorda oggi la Gazzetta dello Sport: il viaggio nel Sol Levante sarà anche una grande occasione coinvolgere una fan base locale piuttosto attiva. "I numeri aggiornati parlano di più di 1,5 milioni di tifosi, oltre a circa 200 soci negli Inter Club Tokyo e Osaka. Verranno coinvolti i quasi duecento bambini di “Inter Academy Japan”, progetto attivo dal 2014, e alcuni partner nerazzurri: Nike, Moncler e soprattutto Konami, che ha sede proprio a Tokyo - si legge -.

Nella patria del fumetto curiosa la collaborazione con “Blue Lock”, un manga a tema calcistico nato nel 2018 e ormai famosissimo. Il tutto con ambasciatore Nagatomo, l’uomo che ha reso popolare il nerazzurro tra i giapponesi". Due le amichevoli: una con l'Al-Nassr di Brozovic e CR7 e un'altra col PSG di Skriniar.