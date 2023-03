"Tre italiane ai quarti di Champions League, non accadeva dal 2005-06. Allora tra le prime otto entrarono Milan, Inter e Juve e non finì in gloria. Ai quarti l’Inter venne eliminata dal Villarreal e la Juve dall’Arsenal. In semifinale il Milan si infranse sul Barcellona, destinato a vincere la Coppa in finale contro l’Arsenal. Nel 2006 tre italiane in Champions non facevano notizia, era quasi la normalità. Di lì a un anno, nel 2007, il Milan, finalista nel 2005 nella famigerata sfida contro il Liverpool, si sarebbe preso la rivincita sui Reds ad Atene. L’età dell’oro del nostro calcio l’avrebbe chiusa l’Inter, con la Champions del 2010". Lo ricorda la Gazzetta dello Sport all'indomani della due giorni di Champions che ha promosso Inter, Milan e Napoli.