Oggi la Gazzetta dello Sport ha dato i propri voti alle italiane impegnate nelle coppe e non solo. Tra le bocciate in Europa, ovviamente, Inter e Juve: 4 ad entrambe. "Peggio l'Inter perché ha perso in casa, il suo gruppo è più difficile e non ha mostrato quel minimo di reazione che almeno s’è visto nei bianconeri. Ciò premesso, sono tutte e due da insufficienza per l’atteggiamento. Psg e Bayern sono superiori, ma non aspettano altro che avversari spaventati e rintanati dietro per scatenare la loro “gioia di giocare”. Quella che Juve e Inter sembrano aver perso. Allegri alla vigilia ha sbagliato comunicazione e trasmesso un senso di inferiorità di cui non c’era bisogno: le partite durano 90’, se gli avversari fanno i gradassi bisogna approfittare. Inzaghi continua a litigare con i cambi e non riesce a restituire energia a una squadra che sembra implosa".