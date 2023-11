Come una finale. Una frase abusata nel calcio italiano, ma che forse stavolta, anche se a novembre, può essere corretta: Juve-Inter come una finale. Ed è così che - secondo la Gazzetta dello Sport - la sta preparando Inzaghi.

Per scacciare il tabù scudetto, il tecnico nerazzurro ha bisogno di fare una grande partita domenica contro gli storici rivali. E allora, considerando l'attitudine delle sue squadre nell'affrontare partite di coppa, è certamente un bene vedere al match di domenica a Torino come una finale.

Inzaghi è uno specialista degli scontri diretti e nella carrellata di ricordi entra di diritto anche quello della finale di Istanbul, nonostante il risultato alla fine negativo contro Guardiola. Secondo la rosea, in casa Inter non c'è nessuna voglia di gestirsi e accontentarsi, ma aggredire (con giudizio) per dimostrare sul campo la superiorità tecnica. Guai, però, a strafare, prestando il fianco alle ripartenze di Allegri.