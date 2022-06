Da ieri è ufficiale: Simone Inzaghi ha rinnovato con l'Inter fino al 2024, con tanto di scenetta messa su assieme al presidente Zhang per la felicità di Inter Media House. Lo stipendio sale fino a 5 milioni "come ricompensa per il tanto che Simone ha seminato in questa sua prima campagna nerazzurra - spiega la Gazzetta dello Sport -. In più, è stata inserita un’opzione da esercitare a tempo debito per aggiungere un altro anno di matrimonio, fino al 2025".