Nonostante la doppietta in nazionale, Arnautovic resta la quarta punta, davanti solo a Correa nelle gerarchie di Inzaghi. Fortunatamente, gli altri tre attaccanti stanno bene e Inzaghi - come spiega la Gazzetta dello Sport - li ruoterà con continuità nella settimana impegnativa che arriva.

Oggi il gruppo si ritroverà al completo ad Appiano Gentile, compresi il Toro e l'iraniano ultimi a tornare assieme a Zielinski (da valutare il fastidio muscolare). Secondo la rosea, ragionevolmente, Thuram e Lautaro non giocheranno titolari sia a Roma che a Berna con lo Young Boys, dove invece potrebbe toccare a Taremi e, chissà, magari ancora in coppia con Arnautovic.

Inzaghi fin qui ha sempre scelto l’iraniano in campo europeo: pesa da una parte la voglia di dare continuità a Thuram e Lautaro in Serie A, come pure l’esperienza europeo dell’ex Porto, uno che sa maneggiare le partite infrasettimanali. Quindi la Thu-La con Roma e Juve e a Berna Taremi-Arnautovic?