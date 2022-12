Dopo il 6-1 inflitto al modesto Gzira United, oggi l'Inter torna in campo per un test molto più impegnativo contro il Salisburgo. "Sarà un primo vero innesto di carburante, in attesa di ritrovare da sabato ad Appiano i primi pezzi grossi reduci dal Mondiale, da Onana a Lukaku - scrive la Gazzetta dello Sport -. Nei piani di Inzaghi proprio il belga, ormai senza più guai al flessore ballerino della coscia sinistra, dovrà essere l’uomo della trasformazione, il profeta del cambiamento: a lui finalmente le chiavi di una nuova Inter, non solo in attacco, ma indirettamente pure in difesa.